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13 выпускников Владимирской области сдали физику на 100 баллов, сообщает Правительство Владимирской области.

Наивысший балл набрали: Софья Чикина (школа №20 Владимира), Ратмир Огрызков (школа №36 Владимира), Глеб Дашин (Образовательный центр для одаренных детей «Прогресс»» Владимира), Артем Ивлев, Максим Карякин, Петр Орехов (все из Промышленно-коммерческого лицея Владимира), Илья Марочкин и Марина Марухина (школа № 15 Гусь-Хрустального), Богдан Рыжаков (Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова г. Ковров), Роман Ярков (школа № 9 имени Героя Советского Союза Авиарда Гавриловича Фастовца г. Ковров), Виолетта Бочкарёва (школа № 4 о. Муром), Илья Кульков (Гимназия № 6 о. Муром) и Андрей Синягин (школа № 1 г. Камешково).

Напоминаем, что все учащиеся, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, могут претендовать на областную премию в размере 50 тысяч рублей.