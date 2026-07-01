Во Владимирской области простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

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28 июня в посёлке Новки Камешковского района проводили в последний путь участника специальной военной операции Дмитрия Филиппова.

Мужчина родился в 1985 году. Закончил Новкинскую среднюю школу, затем ПУ № 45 г. Камешково, получил специальность мастера отделочных работ. Затем служил в воздушно-десантных войсках. После армии вернулся в родной поселок, создал семью, работал на ОАО «РЖД» в Коврове осмотрщиком вагонов, мечтал стать машинистом.

В апреле 2026 года Дмитрий заключил контракт на военную службу. Служил стрелком, помощником гранатомётчика парашютно-десантной роты, в звании гвардии рядовой.

Мужчина погиб при выполнении боевой задачи при проведении специальной военной операции.

Военнослужащий был захоронен с воинскими почестями на кладбище села Эдемское. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья, военные, земляки, представители администрации Камешковского муниципального округа, Брызгаловского территориального отдела.