Во Владимире состоится праздник в честь 90-летия Госавтоинспекции

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел ГАИ УМВД России по городу Владимиру, в преддверии празднования 90-летия со дня образования Госавтоинспекции, в Центральном парке культуры и отдыха Владимира на улице Мира, 36, состоится праздничное мероприятие.

Дорожные полицейские и их коллеги из регионального ГУ МЧС 2 июля в 12.00 продемонстрируют свои служебные машины, а также стоящие на вооружении технические средства.

Также планируется проведение мастер-классов по деблокированию пострадавших в ДТП и по оказанию первой доврачебной помощи. Детям преподаватели Юношеской автошколы Владимира в игровой форме расскажут о правилах дорожного движения и важности их соблюдения, а также отработают с ребятами навыки безопасного поведения на дороге.

Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться с полицейскими и сотрудниками МЧС и посидеть в патрульных машинах.