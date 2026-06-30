Во Владимире представители спорта и искусства удостоены региональных наград

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Как сообщает Правительство Владимирской области, губернатор региона Александр Авдеев подписал указ о награждении тяжелоатлета, директора Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Павла Кузнецова медалью «За заслуги перед Владимирской областью». Этой награды он удостоен за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие региона.

Этим же указом артист Владимирского академического театра драмы Владимир Лаптев удостоен награды за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Он получил знак отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского». Помимо многочисленных спектаклей, в которых он играет разные роли, Владимир Лаптев выступил в семи из них в качестве постановщика.