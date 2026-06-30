Во Владимирской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ среди детей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями практически осталась на уровне предыдущей недели:. Показатель вырос на незначительные 0,4 процента, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В больницы региона обратилось 3638 человека, в медучреждения Владимире – 1041. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости среди детей 3-6 и 7-14 лет.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 404 исследования. Были обнаружены риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы и парагрипп (3 тип).

Кроме того, лабораторно был подтвержден 1 случай коронавируса. Его выявили во Владимире. Он протекал в форме острой респираторной инфекции.