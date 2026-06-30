В Муроме один человек погиб в вылетевшем с дороги автомобиле

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 27 июня в 4.40 на улице Меленковское шоссе.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Лады», ехавший в сторону Радиозаводского шоссе со стороны микрорайона Вербовский, по каким-то причинам выехал в правый по ходу движения кювет и врезался в столб линии электропередач.

К сожалению, от полученных травм водитель скончался на месте ДТП. По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.