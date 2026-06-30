Во Владимире пройдет фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка»

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4 июля в Доме-музее Столетовых пройдёт научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест. Физика и музыка».

Это уникальный проект Информационного центра по атомной энергии Владимира и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Вдохновением послужили традиции семьи Столетовых и их друга композитора Сергея Танеева.

Фестиваль объединит ведущих экспертов, которые в формате нескучных лекций расскажут о физике звука, эволюции музыки и передовых технологиях.

С 16 до 19 часов будет работать «Научная лужайка» от Информационного центра по атомной энергии. В 16.30 Сергей Курасов прочтет лекцию «Современник Столетова: “математические формулы жизни” Сергея Ивановича Танеева».

В 17.15 музыкант Александр Катков проведет мастер-класс «Физические основы звукоизвлечения: от акустической балалайки к электроинструменту». В 18 часов пройдет мастер-класс «Плейтроника. Музыка из ничего» от музыканта Никиты Ложкина.

В 19 часов лекция Антона Осипова «Как лазерные технологии меняют жизнь». В 19.45 - лекция Дмитрия Чермошенцева «Физика звука». В 20.30 композитор Ярослав Борисов выступит с лекцией «Эволюция нотной записи. Баланс точности и творчества».

Вход свободный.