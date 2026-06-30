Юлия Раснянская будет детским омбудсменом Владимирской области еще 5 лет

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У детского омбудсмена Владимирской области Юлии Раснянской закончился срок полномочий. В связи с этим 30 июня на заседании Заксобрании был рассмотрен вопрос о ее повторном назначении на эту должность еще на пять лет.

Раснянская подвела итоги своей работы за последние пять лет. В частности, с конца 2024 года более 40 детей вернулись в свои семьи, из которых они были изъяты. Она отметила необходимость создания родительских и подростковых клубов, развития службы медиации школьных конфликтов.

- Еще одно важное направление – это работа с подростками, особенно с вовлечением их в деструктивную деятельность. В условиях текущей реальности уверена, что на законодательном уровне целесообразно ограничить розничную продажу несовершеннолетним потенциально опасных для них товаров, как то горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные материалы. Данная инициатива уже внесена мной в Законодательное Собрание, - подчеркнула Раснянская.

Депутаты высоко оценили работу детского омбудсмена и повторно назначили ее на эту должность. Срок ее полномочий - пять лет.