В Кольчугино два человека пострадали во время пожара в частном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 30 июня в 01.45 диспетчеры пожарной охраны Кольчугинского округа получили информацию о возгорании, случившемся в городе Кольчугино на улице Орджоникидзе в доме №49.

На место ЧП немедленно выехали 10 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в частном доме, к моменту приезда первых подразделений постройка горела открытым пламенем.

Увы, на пожаре пострадали два человека — 80-летний мужчина и 79-летняя женщина. Оба пожилых человека получили легкие ожоги рук и были доставлены в Кольчугинскую ЦРБ, им оказана медицинская помощь.

Пожар локализовали и потушили на площади 64 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.