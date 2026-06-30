Во Владимире 17-летний подросток погиб при падении с крыши многоэтажки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, около восьми часов утра 27 июня тело 17-летнего юноши было обнаружено возле одного из многоэтажных домов по улице Комиссарова.

Другой наш источник в правоохранительных органах уточнил, что накануне поздно вечером погибший молодой человек вместе с двумя друзьями — парнем и девушкой, находился на крыше, при этом был нетрезв. В какой-то момент ребята оставили юношу одного и ушли на другой ярус, а когда вернулись, не обнаружили его и решили, что приятель ушел домой.

В качестве основной версии случившегося рассматривается несчастный случай, сам погибший парень характеризовался положительно и ни на каких учетах не стоял.

Проверка по данному факту продолжается.