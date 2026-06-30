Во Владимире в ДТП пострадал 9-летний ребенок на самокате

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июня около 19.00 на улице 21-й Проезд.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Лады», ехавший в сторону улицы Ставровская, столкнулся с двигавшимся навстречу самокатом, которым управлял 9-летний мальчик.

К счастью, серьезных травм удалось избежать: после оказания медицинской помощи врачи отпустили юного пострадавшего на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.