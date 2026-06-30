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НовостиПроисшествия30 июня 2026 10:29

В Александровском округе потушили крупный пожар в жилом доме

Во Владимирской области ликвидирован пожар в деревенском доме
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 30 июня в 5.56 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов из деревни Гидеево, где загорелся дом №27 по улице Заречная.

На место ЧП немедленно выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. На месте оказалось, что одноэтажный жилой дом объят открытым пламенем. Пожар удалось локализовать и в восьмом часу утра ликвидировать на общей площади 195 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.