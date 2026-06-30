В Юрьев-Польском округе прокуроры обнаружили нарушение на мусороперегрузке

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой при участии коллег из межрегионального управления Росприроднадзора и управления Роспотребнадзора по региону была проведена проверка мусороперегрузочкной станции близ села Кузьмадино Юрьев-Польского округа. Эта мусороперегрузка находится в ведении регоператора «Хартия».

В ходе мероприятий сотрудники надзорных ведомств уделили внимание соблюдению законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Установлено, что в нарушение требований закона отходы сваливали на открытой площадке, не обеспечив защиту от дождя, снега и ветра. Из-за этого сам мусор и грязные вещества могут попасть за пределы свалки, что несет угрозу окружающей среде.

По данному факту на регоператора был составлен административный протокол за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Также директору организации было внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле Владимирской природоохранной прокуратуры.