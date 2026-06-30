Губернатор Авдеев: "Ситуация с топливом во Владимирской области контролируемая"

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30 июня за заседании ЗС присутствовал губернатор Александр Авдеев. Народные избранники не могли не спросить его о ситуации с бензином.

Губернатор отметил, что ситуация сложная, с ней столкнулся каждый регион, что связано с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

- Сейчас ситуация чуть более стабильная, чем несколько дней назад. Есть отдельные сбои, но над решением работает и федеральный штаб, и областной. Ведутся переговоры с Транснефтью, Лукойлом и Газпромнефтью. В первую очередь, топливом обеспечивается спецтранспорт и предприятия агропрома. В целом ситуация непростая, но контролируемая, не стоит поднимать панику, - отметил глава региона.

Вице-губернатор Александр Муромский добавил, что во Владимирской области фиксировались отдельные случаи регламентированного отпуска топлива, но это связано с логистическими проблемами и ажиотажным спросом. Это нужно для справедливого распределения топлива и для обеспечения бесперебойной работы объектов критичной инфраструктуры. Сейчас лимиты меняются в сторону увеличения.

Министр экономического развития региона Денис Синявский, в свою очередь, отметил, что скоро в сети должен появиться официальный источник информации о наличии топлива на АЗС.