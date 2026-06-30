Александр Муромский стал вице-губернатором Владимирской области

фото со страницы Правительства Владимирской области

30 июня на заседании Заксобрания был рассмотрен вопрос о согласовании в должности вице-губернатора Александра Муромского.

Глава региона Александр Авдеев отметил, что Александр Муромский - человек с практическим опытом, имеющий два высших образования. Прошел путь от специалиста до руководителя. Будучи вице-губернатором, будет курировать строительство жилья, дорог, сферу ЖКХ, охрану леса.

- В 2025 году Владимирская области заняла 9 место среди регионов России и 2 место в ЦФО в строительной отрасли. Важно этот темп не уронить, - подчеркнул губернатор.

Сам Муромский поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что это "высокая честь и большая ответственность". Необходимо сохранить наследие, создавать комфортную и безопасную среду для жителей.

- В приоритетах: расселение граждан из аварийного жилья, создание транспортной доступности и комфортной среды, снижение аварийности на сетях, создание механизма контроля за застройщиками, чтобы избежать появление обманутых дольщиков. Я приложу все знания, опыт, энергию, чтобы отрасли Владимирской области развивались, - подчеркнул Муромский.

Большинством голосов депутаты согласовали Александра Муромского на должность вице-губернатора.