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НовостиОбщество30 июня 2026 8:13

Во Владимирском централе установят маскировочное ограждение

Все работы должны завершить до конца сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сайте госзакупок России ФКУ «Тюрьма №2 Управления ФСИН по Владимирской области», более известное, как Владимирский централ, разместило тендер на проведение технических работ на территории тюрьмы.

Согласно конкурсной документации, речь идет об установке маскировочного ограждения на территории Владимирского централа.

Подрядчику, который уже был определен, предстоит установить 100 металлических столбов, смонтировать связи и распорки, а также укрепить ворота тюрьмы.

Стоимость контракта составляет 1 миллион 203 тысячи рублей. Все необходимые работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года.