Во Владимирской области обсудили будущее 875-летие Юрьев-Польского

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

29 июня губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 875-летия города Юрьева-Польского. Этот юбилей совпадает с 60-летием туристического маршрута «Золотое кольцо России». И в 2026 году Юрьев-Польский вошёл в обновлённую его версию.

На оргкомитете обсудили расширение возможности железнодорожных поездок и запуск ретропоездов в Юрьев-Польский в сотрудничестве с РЖД. Такая форма отдыха уже отработана в нашем регионе по маршруту "Владимир – Гусь-Хрустальный". Александр Авдеев поручил кураторам сферы туризма в областном Правительстве обследовать элементы маршрута, станции, посмотреть, какие есть возможности и какие сложности.

В самом древнем городе руководство заявляет, что у них все хорошо с туризмом. За 5 месяцев текущего года округ посетили 18,3 тысячи туристов, это на 10 процентов больше уровня прошлого года. Однако эти цифры вполне можно увеличить за счет суздальских туристов. Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина отметила, что каждый третий турист, который приезжает в Суздаль, готов посетить Юрьев-Польский, но в округе не хватает номерного фонда и объектов общественного питания, поэтому экскурсанты приезжают без ночёвки. В настоящее время администрация округа рассматривает земельные участки для создания кемпингов и глэмпингов. Кроме того, ведётся работа по созданию новых точек притяжения для туристов. Например, власти разрабатывают новый веломаршрут, который соединит Юрьев-Польский и Суздаль, а в последующем станет частью уже существующего маршрута Владимир – Суздаль.

А еще в рамках подготовки к юбилею в Торговых рядах Юрьева-Польского ведутся ремонтные работы, после которых там должны появиться многофункциональные пространства для экспозиций, креативных зон, творческих выставок и мастерских.