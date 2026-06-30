В Киржаче риелтора обвиняют в махинациях с земельными участками

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Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, риелтор и его соучастники обвиняются в реализации преступной схемы по завладению участками земли без проведения торгов, причем в эту схему привлекли людей с инвалидностью.

По версии следствия, женщина-инвалид из Киржача в октябре 2023 года зарегистрировала в своей квартире четверых человек, в результате чего размер жилплощади оказался ниже норматива в 10 квадратных метров на человека.

Затем хозяйка обратилась в местную администрацию и на основании ее заявления была признана нуждающейся в жилье. После этого, в декабре 2024 года, женщине дали в аренду участок земли площадью 1500 квадратных метров в микрорайоне Красный Октябрь, чтобы она могла построить дом.

Однако права на участок она впоследствии передала другому человеку, а от риелтора получила 100 тысяч рублей. Таким же образом с 2024 по 2025 год были переданы еще три участка. Общая сумма причиненного государству ущерба могла бы составить 4,1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.