Во Владимирской области расширили меры поддержки для резервистов

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На сайте правовой информации России опубликован указ губернатора Владимирской области от 29 июня 2026 года №103, которым устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки для граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве, а также для членов их семей. Речь идет о резервистах.

Согласно документа, отныне их детям, включая пасынков и падчериц, вне очереди будут предоставлять места в школах и детских садах, подведомственных региональному министерству образования.

Также дети резервистов смогут вне очереди переводиться в школы, находящиеся ближе к дому. Кроме того, их детям, обучающимся с первого по шестой класс, дано право на зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня.

Указ гласит, что родителей освободят за платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в подведомственных Минобру региона образовательных организациях. Наконец, школьники, чьи родители являются резервистами, получат право на бесплатное двухразовое горячее питание в школах с первого по 11 класс.

Наконец, резервисты и члены их семей наделены правом получения бесплатной психологической помощи.

Меры поддержки распространяются на супругов, детей и родителей резервистов.