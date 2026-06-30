Во Владимире установили вторую автоматическую дорожную метеостанцию

Фото Центра безопасности дорожного движения Владимирской области.

Во Владимирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Правительство 33 региона сообщает, что в рамках этой работы на территории так называемой Владимирской городской агломерации подрядчик смонтировал периферийное оборудование для второй автоматической дорожной метеостанции. Она с июня работает по адресу: улица Муромская, 8, осталось лишь завершить пуско-наладочные работы. Напомним, первая АДМС была установлена на площади Победы в 2023 году.

Автоматическая дорожная метеостанция – это техническое «ядро» подсистемы метеомониторинга, которая занимается всем циклом работы с метеоданными. Она измеряет температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, наличие, интенсивность и количество осадков, состояние дорожного покрытия (сухое, влажное, лёд, снег, иней) и толщину отложений на покрытии.

В рамках создания интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации в 2027 году АДМС также будут установлены на улицах Большой Нижегородской и у дома №94А и Добросельской у дома №178.