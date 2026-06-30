Минобороны сообщило об уничтоженных над Владимирской областью украинских БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, по информации Министерства обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 29 июня до семи часов утра 30 июня дежурные средства противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа.

В общей сложности беспилотные летательные аппараты перехватили над территорией 19 регионов России, включая Владимирскую область.

Других подробностей перехвата и уничтожения указанных БПЛА в правительстве региона не сообщают.