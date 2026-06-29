Владимирский областной суд оставил за решеткой застройщика Игоря Другова

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирский областной суд в апелляционной инстанции признал законным постановление следователя о продлении меры пресечения трем застройщикам: Игорю Другову и его сыну Роману, а также их коллеге Василию Позднякову. Друговы находятся в следственном изоляторе, в то время как Позднякову избран домашний арест. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве.

Жалобу на постановление Фрунзенского районного суда от 11 июня текущего года подали адвокаты застройщиков. Они полагали, что подсудимым можно избрать более мягкую меру. Однако Владимирский областной суд признал постановление законным. Таким образом, Друговы остались за решеткой до 17 сентября текущего года, как и Василий Поздняков остался под домашним арестом до этого же срока.

Тем временем, Фрунзенский районный суд продолжает рассмотрение этого многотомного уголовного дела. Застройщики обвиняются в обмане дольщиков при строительстве ЖК «Дуброва парк-1» и ЖК «Дуброва парк-2».