В Ковровском округе произошел крупный пожар на территории частного дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 27 июня в 14.28 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, происходящем в деревне Погост в доме №64.

На место ЧП выезжали 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. На месте обнаружилось, что пламя охватило жилой дом, а также гараж и хозяйственные постройки. Пожарным удалось локализовать, и через некоторое время полностью потушить пламя. Общая выгоревшая площадь составила 249 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.