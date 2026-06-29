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НовостиОбщество29 июня 2026 13:55

В Ковровском округе произошел крупный пожар на территории частного дома

Во Владимирской области потушили крупный пожар в деревне Погост
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 27 июня в 14.28 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о пожаре, происходящем в деревне Погост в доме №64.

На место ЧП выезжали 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. На месте обнаружилось, что пламя охватило жилой дом, а также гараж и хозяйственные постройки. Пожарным удалось локализовать, и через некоторое время полностью потушить пламя. Общая выгоревшая площадь составила 249 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.