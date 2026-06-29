Владимирские инспекторы ГИМС усилили патрулирование на реках

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники Центра ГИМС ежедневно проводят рейды на реках региона. Так, в минувшие выходные рейды состоялись на Клязьме, Каменке, Оке и на водохранилище Содышка во Владимире.

В общей сложности за два дня сотрудники ГИМС остановили шесть нарушителей, на которых составили административные протоколы.

В итоге двух владельцев лодок оштрафовали на 5000 рублей каждого за нарушение норм пассажировместимости. Кроме того, выписаны штрафы и предупреждения людям, находившимся в лодках без спасательных жилетов. Еще один протокол был составлен за преднамеренную остановку судна в запрещенном месте.

Также инспекторы ГИМС провели работу на пляжах, где побеседовали с отдыхающими и напомнили им, что детей оставлять без присмотра нельзя.

Эта работа будет продолжена в течение всего купального сезона.