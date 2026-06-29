Во Владимирской области выбрали лучшие школьные столовые

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Во Владимирской области провели конкурс на лучшую школьную столовую.

В нем приняли участие 16 общеобразовательных организаций из Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, Радужного, Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Меленковского, Петушинского, Собинского и Юрьев-Польского муниципальных округов, Вязниковского и Ковровского районов.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» участвовали 10 общеобразовательных организаций, в номинации «Лучшая столовая сельской школы» - 6.

Каждая школа предоставила членам жюри меню рациона питания, информационную карту образовательной организации, видеоролик.

Победителями регионального этапа конкурса признаны: среди городских школ – средняя общеобразовательная школа № 4 из Гусь-Хрустального, среди сельских школ – Аннинская средняя общеобразовательная школа Петушинского муниципального округа.

Они примут участие в федеральном этапе, который пройдет в Краснодаре в октябре-ноябре.