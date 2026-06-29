Лесничествам Владимирской области передадут 16 новых машин

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Как сообщают Министерство лесного хозяйства Владимирской области и правительство региона, для организации тушения лесных пожаров региональному минлесхозу в текущем году было выделено почти 26 миллионов рублей, на которые было закуплено 16 внедорожников.

Так, 10 новых машин уже поступили. Половина из них - «Нива Тревел», другая половина - «УАЗ Хантер». Кроме того, еще есть УАЗов-комби должны прибыть во Владимирскую область до 1 августа. Все эти машины передадут лесничествам для работы, в том числе для профилактики лесных пожаров.