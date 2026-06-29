В Муроме трое парней задержаны за кражу колес с легкового автомобиля

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники отдела полиции Мурома задержали трех молодых людей из числа местных жителей в возрасте от 19 лет до 21 года. Их обвиняют в краже колес с автомобиля.

Ранее в дежурную часть полиции обратился 23-летний муромлянин, рассказавший, что с его легковой машины марки «Митсубиси», припаркованной возле торгового центра, неизвестные стащили колеса. Диски и зимние шины молодой человек оценил в 50 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить причастных к краже парней, которых вскоре задержали. По версии следствия, один из них работал в том самом торговом центре в районе улиц Ленина и Пролетарская и приметил автомобиль, который долго стоял без движения.

Тогда он предложил двум друзьям снять с машины колеса и продать их. Ночью все трое приехали на автомобиле на стоянку возле ТЦ и открутили у «Митсубиси» колеса, после чего отвезли на дачу к одному из них. Продать украденное молодые люди так и не успели.

Сами задержанные в краже сознались. На время следствия они отпущены под подписку о невыезде.