За неделю во Владимирской области от клещей пострадали 190 человек

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Региональное управление Роспотребнадзора мониторит ситуацию с клещами. За неделю в больницы области обратились 190 человек, в том числе 33 ребёнка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку пострадал уже 1531 человек, в том числе 282 ребёнка.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области исследовал клещей на зараженность возбудителями инфекций. За неделю было обнаружено 10 зараженных клещей: 8 были инфицированы боррелиозом, 2 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лаборатория расположена по адресу: город Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.