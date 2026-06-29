В Вязниковском округе землю с кладбищем изъяли из частной собственности

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки было установлено, что в 2007 году МКУ «Земельная палата Вязниковского района через торги продала компании «Технопарк Вязники» участок земли под строительство технопарка. При этом оказалось, что часть участка занята кладбищем.

Новый владелец фактически не использовал эту землю по назначению, а в 2021 году продал ее предпринимателю, который знал про захоронения. Последний обратился с иском в Арбитражный суд Владимирской области, потребовав от администрации Октябрьского сельского поселения компенсацию в связи с невозможностью использовать землю.

В рамках дела была проведена экспертиза, определены площадь и границы кладбища. Установлено, что на территории спорного участка находится более 100 захоронений.

Таким образом, участок был сформирован без учета законодательства об организации кладбищ и не может находиться в собственности бизнесмена.

В связи с этим уже прокуратура Владимирской области обратилась с иском в Арбитражный суд региона, потребовав признать отсутствующим право у предпринимателя на эту землю и признать право собственности за муниципалитетом. Суд это требование удовлетворил.

Решение в законную силу не вступило.