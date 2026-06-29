30 июня во Владимире закроют на обработку два сквера

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире продолжают обрабатывать от клещей общественные территории. На этот раз обработка намечена на 30 июня.

В этот день специалисты МКУ "Зеленый город" обработают от клещей сразу два сквера: Патриотический сквер и сквер на улице Чайковского в районе дома №1.

Скверы будут закрыты для посещения на целый день с 9 часов 30 июня до 9 часов 1 июля.

Администрация Владимира приносит извинения за неудобства и просит жителей заранее выбирать места для прогулок.

Надо отметить, что по состоянию на прошлую неделю с момента первого в этом сезоне присасывания клеща пострадал1341 человек, в том числе 249 детей. .