Во Владимире ремонт ангиографа в ГБ №4 откладывается из-за спора о контракте

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Ранее мы сообщали о том, что сразу две жалобы от возможных поставщиков поступили на тендер, размещенный региональным Министерством имущественных и земельных отношений.

Власти Владимирской области ищут компанию, которая возьмется поставить рентгеновскую трубку для сломанного ангиографа Городской больницы №4 города Владимира. Его отсутствие существенно усложняет и даже делает невозможными проведение операций на сердце.

В итоге региональное УФАС рассмотрело жалобу компании «Райт Инжиниринг» и частично признало ее обоснованной в той части, в которой фирма жаловалась на условие, согласно которому до полной приемки должна быть проведена тестовая эксплуатация поставляемой трубки.

Антимонопольная служба отметила, что такое понятие, как «тестовая эксплуатация», в законе отсутствует, в связи с чем предписала властям региона внести в контракт изменения. Эта процедура задержит закупку долгожданных комплектующих, так как теперь придется назначать новую дату окончания подачи заявок. Причем она должна быть назначена не раньше, чем через 10 дней после размещения на сайте госзакупок извещения о проведении конкурса.