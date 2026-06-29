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НовостиОбщество29 июня 2026 10:12

На ярмарке трудоустройства во Владимире 3 тысячи человек прошли собеседования

Каждый третий соискатель получил предложение о трудоустройстве уже в день ярмарки
Алексей СУХОВ
Фото Кадрового центра «Работа России» Владимирской области.

Фото Кадрового центра «Работа России» Владимирской области.

Во Владимирской области подвели предварительные итоги федерального этапа IV Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В общей сложности оно прошло на 59 площадках в разных городах региона. В его мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч человек. Более 270 предприятий и организаций представили в общей сложности 3800 вакансий.

Чтобы оценить деловые качества кандидатов, работодатели провели с посетителями более 3 тысяч предварительных отборов, при этом каждый третий соискатель получил предложение о трудоустройстве уже в день ярмарки. Наибольший интерес у граждан вызвали вакансии в промышленности и обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, энергетике и торговле, а также предложения от учреждений медицины, образования и силовых ведомств.

Одним из самых молодых посетителей оказался 19-летний выпускник Владимирского политехнического колледжа Александр из Юрьева-Польского. Молодому человеку приглянулась вакансия менеджера. Официально его готовы принять в штат сразу после защиты диплома в июле.