На ярмарке трудоустройства во Владимире 3 тысячи человек прошли собеседования

Фото Кадрового центра «Работа России» Владимирской области.

Во Владимирской области подвели предварительные итоги федерального этапа IV Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В общей сложности оно прошло на 59 площадках в разных городах региона. В его мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч человек. Более 270 предприятий и организаций представили в общей сложности 3800 вакансий.

Чтобы оценить деловые качества кандидатов, работодатели провели с посетителями более 3 тысяч предварительных отборов, при этом каждый третий соискатель получил предложение о трудоустройстве уже в день ярмарки. Наибольший интерес у граждан вызвали вакансии в промышленности и обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, энергетике и торговле, а также предложения от учреждений медицины, образования и силовых ведомств.

Одним из самых молодых посетителей оказался 19-летний выпускник Владимирского политехнического колледжа Александр из Юрьева-Польского. Молодому человеку приглянулась вакансия менеджера. Официально его готовы принять в штат сразу после защиты диплома в июле.