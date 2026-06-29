Владимирские МФО выдали в два раза меньше займов из-за ужесточения требований

Фото с ресурса magnific.com.

По итогам первого квартала текущего года владимирские микрофинансовые организации стали вдвое меньше заключать договоров с клиентами. Количество предоставленных займов составило 1,6 тысяч.

Надо отметить, что количество жалоб на деятельность МФО во Владимирской области выросло на 20% и достигло 65 обращений. Преимущественно они касались возврата денег за навязанные дополнительные услуги и проблем, связанных с управлением долгом. Люди жаловались на отказы организаций предоставлять документы для проверки начисления процентов, задолженности или факта погашения займов.

С 1 июля грядут нововведения. В частности, микрофинансовым организациям будет запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если они предлагаются одновременно с заключением основного договора.

Кроме того, запрещено использовать различные визуальные приемы (цвет, размер или вид шрифта) для акцентирования внимания потребителей на самых выгодных условиях договора с одновременным сокрытием остальных.