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НовостиОбщество29 июня 2026 9:19

День молодежи в Муроме посетили несколько тысяч человек

Перед гостями выступили резиденты арт-кластера «Таврида» Айван и Галея, а также лучшие творческие коллективы региона
Алексей СУХОВ
Фото Ресурсного центра Владимирской области.

Фото Ресурсного центра Владимирской области.

27 июня Муром стал главной молодёжной площадкой Владимирской области. Там прошёл региональный фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. По сообщению Правительства Владимирской области, праздник в Муроме посетили несколько тысяч человек, куда вошли не только жители региона, но также представители молодёжных организаций, добровольческих объединений, студентов и школьников.

Всего во Владимирской области по официальным данным проживает 309 тысяч молодых жителей. Не все они были в Муроме, но те, что приехали могли в течение дня посетить разные площадки, поучаствовать в мастер-классах, спортивных активностях, творческих программах, интерактивных выставках, образовательных лекциях и патриотических проектах. Главными были три площадки: пространства «Мечта», «Гордость» и «Единство».

Кульминацией праздника стала вечерняя концертная программа. Перед гостями выступили резиденты арт-кластера «Таврида» Айван и Галея, а также лучшие творческие коллективы региона.