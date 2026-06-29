Во владимирском театре кукол состоится премьера спектакля "Музыка цвета"

фото Владимирского театра кукол

30 июня в 10 и 12 часов Владимирский областной театр кукол покажет премьерный спектакль "Музыка цвета" (0+).

Бэби спектакль погрузит зрителя в особую атмосферу ещё до начала представления: эта история без слов понятна для всех. Звук, шум, ритм и свет — вот языки, на которых главные герои клоуны будут общаться со зрителями с помощью разноплановых по механизму кукол — образов овощей и фруктов.

Режиссёр постановщик Наталья Молоканова, художник постановщик Елена Белых из Нижнего Тагила и композитор из Екатеринбурга Кирилл Лихин.