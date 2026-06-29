В Муроме двое молодых людей задержаны за распространение наркотиков по региону

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Муроме расследуется уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц. В преступлении обвиняются 21-летний горожанин и его 16-летний друг.

По версии следствия, в феврале текущего года парни познакомились в одном из компьютерных клубов Мурома, и позднее решили вместе заниматься распространением наркотиков.

Через популярный мессенджер они получали от кураторов координаты тайников с оптовыми партиями запрещенных веществ, после чего делали закладки в Муроме. Затем старший купил машину, и оба друга начали курсировать по другим городам с той же целью.

Наконец, 26 марта они забрали в тайнике неподалеку от реки Оки очередную оптовую партию в виде 22 свертков общей массой около 32 граммов. Ее они планировали переправить в Гусь-Хрустальный и наделать закладок там. Однако машину парней остановили на выезде из города полицейские. При них нашли запрещенные вещества и телефоны с координатами уже сделанных закладок.

По координатам полицейские нашли в Муроме и Вязниках еще 10 свертков с наркотиком общей массой 13 граммов. Расследование уголовного дела продолжается. Также старшему могут вменить вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.