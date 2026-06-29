Точной даты открытия торгового центра "Лемана ПРО" во Владимире пока нет

Фото от 2024 года с портала Яндекс. Карты.

Во Владимире многие ожидают открытия нового торгового центра "Лемана ПРО", который когда-то должен заработать. Вот только пока официальной даты открытия нового крупного комплекса нет.

Напомним, что он был возведен за торговым центром "Глобус". Известно, что там будут торговать столярными и строительными материалами, сантехникой, электротоварами, инструментом, а также всем необходимым для украшения квартир (плиткой, красками и так далее).

При этом на сайте владимирского филиала торговой сети указано, что пока можно сделать только онлайн-заказ необходимого товара с доставкой во Владимир. Самовывоз осуществляется с 8.00 до 22.00.

Напомним, что Правительство Владимирской области изначально планировало открытие торгового центра еще в 2025 году. Однако затем начало его работы было перенесено на неопределенный срок.