Владимир занял 43-е место в рейтинге по объемам ввода жилья

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В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья. При этом 41,8% от общего объема приходится на 100 крупнейших городов России. Как отмечают эксперты, в городах второй год наблюдается спад строительства.

Для оценки темпов жилищного строительства РИА Новости составило рейтинг городов по вводу жилья. Населенные пункты сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2025 году, в пересчете на одного жителя.

В тройке лидеров оказались Кызыл, Краснодар и Тюмень. За год там ввели от 2,348 до 1,986 квадратных метров на человека.

Владимир оказался на 43-м месте рейтинга. В прошлом году на одного человека построили 0,650 квадратов, что почти на 27 процентов больше, чем было. То есть на одного человека приходился 31,4 квадратных метров жилья. Всего в 2025 году было введено 224 тысячи квадратов.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья введено в Мурманске (0,03 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,08 квадратного метра) и Комсомольске-на-Амуре (0,09 квадратного метра).