В Гусь-Хрустальном с водителя взыскали 400 тысяч рублей для пострадавшей в ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку по обращению 19-летней жительницы города.

В ходе проверки установлено, что в феврале 2025 года 37-летний водитель, управлявший кроссовером «Хендай Санта Фе», ехал по трассе «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Кпреево» в сторону поселка Золотково.

Однако водитель не учел рыхлый снег на дороге, в результате чего потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» четырнадцатой модели, где ехала в качестве пассажира та самая девушка.

К сожалению, пассажирка «Лады» получила серьезные травмы, перенесла операцию и затем несколько раз вновь ложилась в больницу по причине образовавшихся послеоперационных спаек.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав с водителя, которого в октябре 2025 года осудили за ДТП с тяжелым пострадавшим, компенсации морального вреда в пользу девушки.

Гусь-Хрустальный городской суд удовлетворил этот иск и взыскал с водителя 400 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.