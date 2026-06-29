110 владимирских ветеранов СВО прошли лечение в центрах реабилитации Соцфонда

Фото пресс-службы регионального Отделения СФР

С начала текущего года 110 ветеранов СВО из Владимирской области прошли лечение в центрах реабилитации Социального фонда.

За весь прошлый год бесплатные путевки получили 148 демобилизованных участников СВО региона. Средний возраст прошедших курс восстановления ветеранов - 36 лет.

Для ветеранов доступны 12 специализированных Центров реабилитации. Наиболее популярны у владимирцев местный «Вольгинский» в Петушинском районе, «Кристалл» в Анапе, «Тинаки» в Астрахани, «Волгоград», а также «Волга» в Саратовской области.

Большинство участников СВО получили санаторно-курортное лечение, часть – медицинскую реабилитацию. На санаторное лечение можно поехать один раз в год, его длительность составляет до 21 дня. Продолжительность медицинской реабилитации зависит от диагноза и рекомендаций врача.

С 2026 года участники СВО могут выбрать удобный способ оплаты проезда : компенсация расходов или талон на бесплатный проезд (на поезд или самолёт).

Как сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Владимирской области Антон Курбаков, с этого года близкие владимирских ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение в случае, если это рекомендовано по медицинским показаниям, или участник специальной военной операции имеет первую группу инвалидности.

Подать заявление на получение путевки можно в личном кабинете на госуслугах, в любой клиентской службе Отделения СФР или МФЦ. Вместе с заявлением необходимо предоставить медицинские документы. Если у ветерана их нет, Отделение запросит у медицинской организации. Срок рассмотрения заявления - не более 2 рабочих дней. Герои России и инвалиды I группы получают направление вне очереди.