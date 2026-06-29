Во Владимире состоится крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, 30 июня во Владимире вновь состоится традиционный крестный ход с одной из самых почитаемых русских святынь — Боголюбской иконой Божией Матери.

Жители и гости города и священнослужители пройдут от Алексиевского мужского монастыря Владимира до Свято-Боголюбского женского монастыря, расположенного в поселке Боголюбово. Крестный ход отправится в 20.00 по улице Добросельской и далее по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо», общая протяженность пути составит около шести километров.

В Свято-Боголюбском монастыре 1 июля в 9.00 состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Глава города Владимира Сергей Волков в связи с предстоящим Крестным ходом подписал постановление, согласно которому 30 июня с 20.00 до 22.00 движение по улице Добросельской от Суздальского проспекта до трассы Р-132 будет ограничено. Машины отправятся в объезд через Суздальский проспект, улицы Комиссарова и Егорова.