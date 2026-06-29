Кольчугинский суд взыскал с охотника 240 тысяч рублей за убитого незаконно лося

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кольчугинский городской суд сообщает, что в его стенах был вынесен приговор по делу о браконьерстве. Причем само уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Что же произошло?

Как следует из материалов дела, в январе 2024 года на территории «Кольчугинского охотничьего хозяйства» охотник незаконно убил самца лося из охотничьего карабина. Тогда его привлекли к уголовной ответственности. Но со временем уголовное дело было прекращено, как мы написали ранее. Тем не менее прокуратура добивалась через суд, чтобы человек, совершивший выстрел, заплатил ущерб, нанесенный природе. Его оценили в 240 000 рублей. Он рассчитан по следующей методике: такса за одну особь лося (80 000 рублей), умноженная на пересчетный коэффициент за незаконную охоту, который равен 3.

В суде в итоге согласились с тробованием прокуратуры. Доказательством, что незаконный выстрел был, стало постановление о прекращении производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям. В итоге, с охотника взыскали по решению суда не только 240 тысяч рублей, но еще и государственную пошлину в размере 8 200 рублей.