Владимирские пловцы завоевали медали на чемпионате X-WATERS в Муроме

фото со страницы X-WATERS в ВКонтакте

В Муроме завершился этап российской серии чемпионата мира X-WATERS 2026.

800 спортсменов из 118 городов России и Беларуси преодолели шесть дистанций: 500 метров, 1 милю, 5, 10 и 20 километров, а также заплыв «миля 2.0» с австралийским выбегом на противоположный берег.

За каждый старт пловец получал очки, а победители сезона определялись по сумме набранных баллов после финального заплыва.

На дистанции в 10 километров первое место занял Владислав Крестьянинов из Владимира. Он преодолел Оку за 1 час 26 минут 14 секунд.

Еще одно призовое место занял владимирец Вячеслав Крестьянинов. Он показал третий результат, проплыв дистанцию за 45 минут 20 секунд.