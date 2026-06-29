Дело вице-губернатора Владимирской области Александра Ремиги передано в суд

Александр Ремига Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как следует из данных картотеки дел Московского городского суда, уголовное дело в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги передано в суд.

Однако судить его будут не в регионе, где он занимал высокий пост, а в Тушинском суде Москвы. Закон допускает это в ряде случаев, при этом до сих пор неизвестно — где именно и при каких обстоятельствах могли совершаться преступления.

Интересно, что в окончательной редакции обвинение Александру Ремиги предъявлено не только по факту получения особо крупной взятки, но также по факту отмывания доходов, добытых преступным путем. При этом отмывание совершалось группой лиц с использованием служебного положения.

Пока дата первого заседания не назначено — на днях уголовное дело поступило судье. Буквально накануне Мосгорсуд продлил Александру Ремиге срок содержания под стражей.

Напомним: ранее председатель СК России Александр Бастрыкин уточнял, что Ремиге вменяют получение взяток от представителей бизнеса за общее покровительство с 2021 по 2025 год. Председатель СК заявил о сумме в 53 миллиона рублей.