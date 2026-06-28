Во Владимире женщина не могла получить алименты, пока не вмешалась прокуратура

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Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о том, что они добились справедливости для жительницы города Владимира, которая не могла без них получить положенные ей алименты от бывшего мужа.

Женщина сама пришла в прокуратуру и рассказала, что алименты от отца ее сына она получает нерегулярно, и суммы, как правило, там незначительные. Меньше положенных по закону. В прокуратуре выяснили, что отец должен был платить четверть своих доходов в форме алиментов. Однако не делал это. Решить вопрос обязаны были судебные приставы ЗАТО г. Радужный, у которых и находилось исполнительное производство, однако, по сообщению прокуратуры, они, хоть и видели нерегулярность и малозначительность поступающих на депозитный счет службы судебных приставов денег, мер не предпринимали. В результате и образовалась задолженность по алиментам.

Прокурор города внес представление руководителю Управления ФССП России по Владимирской области. После этого судебные приставы активизировались. И сейчас задолженность по алиментам погашена в полном объеме.