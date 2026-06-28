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НовостиОбщество28 июня 2026 11:40

Во Владимире курсанты юридического института получили дипломы из рук губернатора

Торжественный выпуск для студентов ВЮИ прошел на Соборной площади
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Александра Авдеева в социальных сетях.

Фото со страницы Александра Авдеева в социальных сетях.

27 июня на Соборной площади во Владимире состоялся торжественный выпуск специалистов Владимирского юридического института ФСИН России. В церемонии принял участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Именно он с руководством института и митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром вручали дипломы курсантам.

Губернатор Авдеев заявил, что Соборная площадь для выдачи дипломов была выбрана не случайно. Это место, по его мнению, подчёркивает особую значимость системы правопорядка для Российского государства. Также глава региона отметил, что ВЮИ славится богатой историей и высоким уровнем подготовки специалистов.

В частности среди выпускников Владимирского юридического института есть ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Михаил Хохлов. Он участвовал в областном кадровом проекте «Герои-33» и стал хорошим руководителем. Александр Авдеев сказал, что надеется на такие же успехи со стороны нынешних выпускников ВЮИ.