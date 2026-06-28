В Центральном парке Владимира отметили День Молодежи

Фото с сайта администрации города Владимира.

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира отметили День молодёжи. При этом на мероприятие пришли как молодые люди, так и люди постарше, кого к молодежи уже отнести непросто. В общей сложности в парке в этот день побывали сотни людей.

Символом праздника, по сообщению администрации города, стал «Конь огонь». Именно вокруг этого образа была выстроена тематика каждой зоны с активностями. Большой популярностью пользовалась площадка «Ход конём», где прошёл шахматный турнир. На площадке «Галопом по лекциям» состоялись дискуссии и лекции о здоровье, а пространство «Пишем как кони» объединило любителей театра и русского языка: зрители увидели небольшие перформансы и приняли участие в викторине на грамотность. Особым вниманием гостей пользовалась площадка «Железный конь»: выставка спортивных машин и автомузыкальное шоу VTONER FEST собрали вокруг себя не только автолюбителей, но и всех желающих сделать яркие фото.

Многие представители молодежи пришли в парк ради музыкальной программы Дня молодёжи. На главную сцену выходили студенты ВлГУ и РАНХиГС, проект «Не школа барабанов», группы Love Hurts и «911». Кульминацией вечера стало выступление московской певицы Леоры.