В Ковровском районе в результате пожара семья осталась без жилья

Фото со страницы Натальи Никитиной в ВК.

Пожарные города Коврова сообщают, что в районе двух часов дня 27 июня в деревне Погост Ковровского района загорелся гараж. Пожар получился таким сильным, что огонь успел уничтожить не только его, но еще и дом, в котором жила семья, а также ряд хозпостроек.

Как сообщила пресс-секретарь 4 пожарно-спасательного отряда города Коврова Наталья Никитина, пожарные расчёты прибыли на место в кратчайшие сроки. Однако к моменту их приезда пламя уже полностью охватило дом, примыкающие к нему хозяйственные постройки и гараж. Существовала опасность для двух домов, стоящих по обе стороны от эпицентра пожара. В итоге, спасатели бросили основные силы на защиту соседних домов, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Полностью потушить пламя и провести разбор сгоревших конструкций удалось лишь к 18.30. Общая площадь возгорания составила 249 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В гараже сгорел автомобиль. Но самое главное, что без крова и средств к существованию осталась целая семья.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным с просьбой о посильной благотворительной помощи. На данном этапе наиболее востребована денежная помощь — она позволит оперативно закрыть самые насущные нужды погорельцев: приобрести одежду, продукты, предметы первой необходимости", - написала пресс-секретарь 4 пожарно-спасательного отряда города Коврова Наталья Никитина, указав контакты, к кому обращаться. Перевести деньги или уточнить что-то можно у Елены Веселовой по телефону: 8-910-174-55-18.