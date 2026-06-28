Школьники из Владимира восстановили могилы бойцов Великой Отечественной войны

Фото со страницы школы №7 в ВК,

22 июня 2026 года прошла церемония открытия обновлённого памятника (взамен разрушенного) участнику Великой Отечественной войны Павлу Пильгую. И обновили этот памятник школьники из школы №7 города Владимира, которые входят в научное общество "ЛОГОС".

Мероприятие прошло на кладбище Улыбышево, в квартале 32-Б. Помимо школьников из «ЛОГОСа», ребят из профильных отрядов 11А класса и 9А класса восстановлением памятника занимались общественники из организации «Инвалиды войны». Ребята рассказали о судьбе Павла Пильгуя, который служил всю войну инженером-метеорологом в лётных войсках. Роль метеоролога для лётчика трудно переоценить. Павел Андреевич за свой боевой ратный труд был награждён двумя Орденами Красной Звезды и Орденом Победы. А также десятью медалями.

Вообще работу по восстановлению памятников ребята из общества "ЛОГОС" ведут с 2010 года. За это время они привели в порядок и отремонтировали захоронения 12 участников Великой Отечественной войны, после чего взяли шефство над ними. Кстати, 22 июня они также побывали на могиле Героя школы – Владимира Фёдорова, который захоронен на кладбище Байгуши.