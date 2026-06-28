Во Владимирской области у коррупционеров арестовали имущество на 200 млн рублей

Фото из канала прокуратуры Владимирской области в мессенджере MAX.

В прокуратуре Владимирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. И в рамках него прокуроры опубликовали данные статистики по данным делам.

Так, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Антон Кривошеев рассказал, что за 5 месяцев 2026 года прокуроры арестовали имущество коррупционеров на сумму более 200 миллионов рублей. После этого обвиняемые по данным делам добровольно возместили 13 млн рублей.

Особенно прокуратуру беспокоит тот факт, что в 2026 году уже отмечен рост количества как зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, так и числа выявленных коррупционных хищений. Так что фраза Салтыкова-Щедрина актуальна, как никогда: "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют".